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Энергетический кризис в Европе

Госдеп считает, что ситуация на энергетических рынках может перерасти в мировой кризис

Старший советник Госдепартамента по энергетической безопасности Эймос Хокстин отметил, что необходимо предотвратить обострение ситуации

ВАШИНГТОН, 29 октября. /ТАСС/. Нынешняя неблагоприятная ситуация на международных энергетических рынках способна перерасти в общемировой кризис. С таким предупреждением выступил в пятницу старший советник Госдепартамента по энергетической безопасности Эймос Хокстин.

"Это действительно критический момент начала энергетического кризиса. Мы беспокоимся, что это может перерасти в настоящий кризис, продолжающийся кризис глобального масштаба с началом зимы", - заявил сотрудник Госдепартамента, выступая на семинаре в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований.

"Считаю, что мы все должны работать над этим со всеми нашими союзниками в мире, чтобы предотвратить [дальнейшее обострение ситуации]", - добавил американский дипломат.

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СШАЭнергетический кризис в Европе
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