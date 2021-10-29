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Пандемия COVID-19

Российские рыбопромышленники не ждут полного открытия портов Китая до конца 2022 года

Ограничения на ввоз рыбной продукции из РФ начали вводить осенью 2020 года после того, как на некоторых партиях российских грузов обнаружили живой коронавирус

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Всероссийская ассоциация рыбопромышленников не ожидает открытия портов Китая до конца 2022 года. Об этом говорится в сообщении организации со ссылкой на ее главу Германа Зверева.

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Ограничения на ввоз рыбной продукции из России начали вводиться китайской стороной осенью 2020 года - после того, как на некоторых партиях российских грузов был обнаружен живой коронавирус.

"В четверг прошло 8-е заседания подкомиссии по сельскому хозяйству российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств. Российская сторона вновь высказала обеспокоенность введенными ограничениями на ввоз российской рыбопродукции в Китай. Представители Китая отметили, что ограничения не носят уникальный характер и распространяются на другие страны. Вывод: ждать полномасштабного открытия китайских портов для конца следующего года - дело безнадежное. Приближающаяся Охотоморская путина окажется финансово сложной", - сказал он.

Зверев отметил, что российские рыбодобывающие компании принимают все зависящие от них меры по недопущению возникновения и распространения COVID-19 как среди членов экипажей рыбопромысловых судов, так и путем переноса частиц вируса через рыбную продукцию и упаковку. Проводится вакцинирование членов экипажей, регулярная сдача ими ПЦР-тестов, санитарная обработка как судовых помещений, так и упаковок рыбной продукции, специалистами Роспотребнадзора берутся смывы с образцов упаковок и тарных мест, сообщил глава объединения.

Он отметил, что Китай демонстрирует всему миру жесткую политику по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, и введенные превентивные меры серьезно отразились и на российском экспорте рыбной продукции.

По данным на 1 сентября 2021 года, российский экспорт в КНР рыбы и рыбной продукции снизился в годовом исчислении на 47% в натуральных показателях (на 348,37 тыс. тонн). "Причины две - введение требований о ввозе продукции только в рефрижераторных контейнерах и результаты проведенных тестирований упаковки пищевой продукции в портах и на погранпереходах Китая", - сказал глава ассоциации.

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РоссияКитайПандемия COVID-19
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