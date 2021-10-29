Российские рыбопромышленники не ждут полного открытия портов Китая до конца 2022 года

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Всероссийская ассоциация рыбопромышленников не ожидает открытия портов Китая до конца 2022 года. Об этом говорится в сообщении организации со ссылкой на ее главу Германа Зверева.

Ограничения на ввоз рыбной продукции из России начали вводиться китайской стороной осенью 2020 года - после того, как на некоторых партиях российских грузов был обнаружен живой коронавирус.

"В четверг прошло 8-е заседания подкомиссии по сельскому хозяйству российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств. Российская сторона вновь высказала обеспокоенность введенными ограничениями на ввоз российской рыбопродукции в Китай. Представители Китая отметили, что ограничения не носят уникальный характер и распространяются на другие страны. Вывод: ждать полномасштабного открытия китайских портов для конца следующего года - дело безнадежное. Приближающаяся Охотоморская путина окажется финансово сложной", - сказал он.

Зверев отметил, что российские рыбодобывающие компании принимают все зависящие от них меры по недопущению возникновения и распространения COVID-19 как среди членов экипажей рыбопромысловых судов, так и путем переноса частиц вируса через рыбную продукцию и упаковку. Проводится вакцинирование членов экипажей, регулярная сдача ими ПЦР-тестов, санитарная обработка как судовых помещений, так и упаковок рыбной продукции, специалистами Роспотребнадзора берутся смывы с образцов упаковок и тарных мест, сообщил глава объединения.

Он отметил, что Китай демонстрирует всему миру жесткую политику по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, и введенные превентивные меры серьезно отразились и на российском экспорте рыбной продукции.

По данным на 1 сентября 2021 года, российский экспорт в КНР рыбы и рыбной продукции снизился в годовом исчислении на 47% в натуральных показателях (на 348,37 тыс. тонн). "Причины две - введение требований о ввозе продукции только в рефрижераторных контейнерах и результаты проведенных тестирований упаковки пищевой продукции в портах и на погранпереходах Китая", - сказал глава ассоциации.