На Ставрополье на реконструкцию аварийных мостов за три года направят более 2 млрд рублей

ПЯТИГОРСК, 29 октября. /ТАСС/. Власти Ставрополья направят по национальному проекту на реконструкцию аварийных мостов и путепроводов в 2022-2024 годах свыше 2 млрд рублей. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта региона.

"В будущем году на Ставрополье начнется масштабная работа по реконструкции аварийных мостов и путепроводов в рамках федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть", входящего в состав нацпроекта "Безопасные качественные дороги". В 2022 году из федерального центра в рамках нацпроекта на эти цели в регион поступит 529 млн рублей. Всего за три года реализации данного проекта регион получит на эти цели более 2 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что часть из этих средств пойдет на приведение в нормативное состояние региональных дорог, входящих в опорную сеть автодорог, то есть таких, которые пользуются наибольшим транспортным спросом среди населения края. Также планируется, что из краевого дорожного фонда будет проводиться софинансирование этих работ. В настоящее время в регионе составляются планы работ, в которые включаются мосты и путепроводы для обновления в будущие годы.

"Большинство из существующих сейчас мостов и путепроводов были возведены еще в прошлом столетии. Они проектировались под определенную нагрузку. Однако с тех пор прошло много лет и транспортная нагрузка увеличилась в несколько раз, поэтому принято решение уделить особое внимание обновлению мостов и путепроводов. Участие данном проекте поможет нам в этом", - прокомментировал министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Евгений Штепа, слова которого приводятся в сообщении.