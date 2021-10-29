Глава "Опоры России" призвал бизнес научиться работать с системой QR-кодов

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Предпринимателям необходимо научиться работать с системой QR-кодов, распространенной в ряде субъектов РФ из-за очередной волны пандемии нового коронавируса, альтернатива пока отсутствует. Об этом в пятницу ТАСС сообщил президент "Опоры России" Александр Калинин.

"Мы сейчас мониторим с регионами, как будет развиваться ситуация с QR-кодами, потому что мы понимаем, что другой альтернативы нет. Бизнесу нужно научиться работать с этой системой. Система должна быть удобной. <…> То есть альтернативы цифровизации вакцинирования нет, поэтому мы поддерживаем внедрение QR-кода. Просто это должно быть технологично сделано", - сказал он.

Как отметил Калинин, вместе с QR-кодом также требуется паспорт, что провоцирует очереди. По его мнению, электронный российский паспорт, распространение которого анонсировалось на три пилотных региона, "позволяет загружать дополнительные объемы информации".

"Мониторим ситуацию, потому что мы не видим альтернативы. Или так и будут периодически возникать локдауны. Сегодня один штамм, завтра другой", - сказал Калинин.

В ряде регионов введена система QR-кодов на посещение мероприятий, коммерческих объектов. Как сообщил 18 октября министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, QR-коды имеют около 50 млн пользователей портала госуслуг.