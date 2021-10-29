Минцифры создаст систему для выявления фишинговых сайтов

МОСКВА, 28 октября./ТАСС/. Минцифры разместило тендер на создание системы для мониторинга фишинговых сайтов, следует из данных единого портала госзакупок.

Согласно документации, стартовая цена проекта - 132 млн рублей. Исполнителя выберут 17 ноября 2021 года, а разработать систему он должен к 1 июня 2022 года. Уточняется, что для сбора информации о фишинговых сайтах и утечках персональных данных будет сканироваться трафик в сетях связи.

В Минцифры ТАСС пояснили, что на платформе будет реализован механизм верификации данных, который поможет сравнить данные об одном объекте и исключить ошибки в блокировке. "Стоит задача максимально достоверно определить фишинговый сайт, для этого нужна перепроверка данных, полученных из одного источника, с помощью другого. На платформе будет реализован механизм верификации данных, который поможет сравнить данные об одном объекте и исключить ошибки в блокировке", - отметили в Минцифры.

Там добавили, что Минцифры совместно с заинтересованными органами государственной власти прорабатывается вопрос по закреплению на законодательном уровне организационных и технических мер блокировки фишинговых сайтов, в том числе вносящие понятия фишинга, а также порядок межведомственного взаимодействия органов государственной власти.

Фишинговые сайты используются мошенниками для кражи конфиденциальных данных. Информация о выявленных нарушениях будут доступны правоохранительным органам и другим ведомствам, добавили в министерстве.