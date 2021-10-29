"Узбекнефтегаз" вышел из числа учредителей Jizzakh Petroleum

ТАШКЕНТ, 29 октября. /ТАСС/. Компания "Узбекнефтегаз" совершила сделку по отчуждению 49% доли в Jizzakh Petroleum и передал ее кипрскому офшору Belvor Holding Limited. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на Едином портале корпоративной информации Узбекистана.

"Компания "Узбекнефтегаз" полностью вышла из числа учредителей Jizzakh Petroleum", - информирует портал. В связи с этим, изменилось юридическое название и статус компании Jizzakh Petroleum. Теперь это иностранная компания Sanoat Energetika Guruhi ("Промышленная энергетическая группа").

Совместное предприятие Jizzakh Petroleum было создано в июне 2017 года АО "Узбекнефтегаз" и Gas Project Development Central Asia (дочерняя структура Gazprom International). Согласно проекту, доли участников в уставном фонде были перераспределены с уменьшением доли "Узбекнефтегаза" с 60% до 30% и увеличением доли иностранных учредителей с 40% до 70%.

В июне 2020 года в состав учредителей входили Belvor Holding Limited из Кипра (68%), "Узбекнефтегаз" (30%) и Gas Project Development Central Asia (2%). На начало февраля 2021 года доли между "Узбекнефтегазом" и Belvor Holding Limited были распределены по 49%.

Jizzakh Petroleum летом прошлого года получила в доверительное управление Ферганский нефтеперерабатывающий завод, хотя изначально долю в предприятии правительство планировало продать индонезийской PT Trans Asia Resources. В том же месяце сообщалось, что на Ферганском НПЗ проведут модернизацию за 300 млн долларов. Jizzakh Petroleum планировал запустить на нем с середины 2023 года производство бензина АИ-92 и дизельного топлива "Евро-5".

Как сообщается на сайте Jizzakh Petroleum, компания - одна из крупнейших вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в Узбекистане. На ее долю приходится около 80% добычи нефти и около 22% доказанных запасов нефти на 105 месторождениях.