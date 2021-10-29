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Чистая прибыль "Газпрома" по РСБУ за девять месяцев превысила 1 трлн рублей

За аналогичный период 2020 года компания получила 558,23 млрд рублей убытка

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. "Газпром" в январе - сентябре 2021 года получил 1,055 трлн рублей чистой прибыли по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) против 558,23 млрд рублей убытка за аналогичный период прошлого года, следует из отчета компании.

Выручка компании за девять месяцев выросла в 1,5 раза, до 4,22 трлн рублей.

Валовая прибыль "Газпрома" увеличилась в 2,4 раза, достигнув 2,22 трлн рублей, а прибыль до уплаты налогов составила 1,24 трлн рублей против 728,98 млрд рублей убытка годом ранее.

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