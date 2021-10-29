Прокуратура Москвы напомнила о недопустимости завышения цен на хлеб и сахар

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Столичная прокуратура напомнила председателям ассоциаций производителей хлебобулочной продукции, сахара и подсолнечного масла о недопустимости завышения цен, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Москвы.

"С целью профилактики нарушений прокуратура Москвы проинформировала председателей ассоциаций производителей хлебобулочной продукции, сахара и подсолнечного масла о недопустимости необоснованного повышения цен на социально значимые продовольственные товары первой необходимости, - сообщили в пресс-службе. - Прокуроры обратили внимание руководства ассоциаций о недопустимости нарушений законодательства в сфере ценообразования и конкуренции, а также предусмотренной законом ответственности за его нарушение".

Надзорное ведомство во время пандемии коронавируса проводит системную работу по противодействию нарушениям законодательства о ценообразовании на продовольственные товары первой необходимости. Так, прокурорами обеспечен мониторинг ситуации на продовольственном рынке, так как повышение потребительского спроса на продовольственные товары может повлечь изменение их стоимости.