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В МЭР объяснили прекращение поставок Россией энергетического угля Украине

В ведомстве сообщили, что прекращение поставок связано с растущим внутренним спросом в осенне-зимний период

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Прекращение поставок Россией энергетического угля Украине связано с растущим внутренним спросом в осенне-зимний период, сообщили ТАСС в Минэкономразвития России.

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Ранее в пятницу украинская сторона сообщила о прекращении подставок в страну энергетического угля Россией.

"Принятое решение связано с растущим спросом на энергетические марки угля. В осенне - зимнем периоде необходимо уделять особое внимание обеспечению собственных потребностей внутри страны", - сообщили в российском министерстве.

Минэкономразвития подчеркивает, что в ноябре с учетом продолжающихся поставок иных марок угля, российские поставщики поставят более половины всех углей, поставляемых в Украину.

"На протяжении последних лет, несмотря на политическую обстановку, Россия оставалась основным поставщиком угля на промышленные и энергетические предприятия Украины. Более того, доля российских поставщиков даже несколько увеличилась - до 68% всего поставляемого угля в Украину. В натуральном выражении объем поставок угля увеличился с 9,5 млн тонн в 2019 году до 10,3 млн тонн за девять месяцев 2021 года", - сообщает Минэкономразвития.

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