Эксперт: Украину из-за дефицита угля и газа ждут веерные отключения и рост тарифов ЖКХ

КИЕВ, 29 октября. /ТАСС/. Украина из-за дефицита угля и газа столкнется с серьезными проблемами в текущем отопительном сезоне - веерными отключениями электроэнергии и увеличением тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения и промышленности. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразил в пятницу глава Независимого профсоюза шахтеров Украины Михаил Волынец, комментируя решение России прекратить поставки энергетического угля на Украину с 1 ноября.

"Будут проблемы в этом отопительном сезоне осени 2021 года и зимы 2022 года. Фактически на складах тепловых электростанций есть 565 тыс. тонн угля - это на 88 тыс. меньше, чем предусмотрено стратегическими запасами, ниже которых уже нельзя опускаться. Запасы природного газа в этому году составили 18,8 млрд куб. м - это на 9,4 млрд куб. м меньше, чем в прошлом году", - сказал он.

Сложившаяся ситуация, убежден Волынец, будет очень трудной для украинского населения и промышленности.

"Для населения эти сложности будут очень ощутимы, будут серьезные веерные отключения электроэнергии. Пострадает не только население, но и промышленность. Власти, безусловно, не удастся удержать и тарифы на нынешнем уровне - это невозможно. Сейчас нет тех запасов угля и газа, которые нужны, тем более в украинских подземных хранилищах хранится, в том числе чужой газ, который взят просто на хранение", - пояснил глава Независимого профсоюза шахтеров.

Причины кризиса

Среди причин кризисной ситуации в энергетике он назвал рост мировых цен на газ и уголь, а также решение российской стороны прекратить поставки угля в страну с 1 ноября.

"Проблема теперь в том, что газ теперь дорогой. Цена на уголь тоже выросла в четыре раза, а Россия, как сегодня стало известно, не дала квоту на поставку угля на Украину с 1 ноября марки "А" - антрацитовый уголь и марки "Т" - тощий уголь. У нас пять тепловых электростанций работают на этих видах угля, а это 35% электроэнергии, которую вырабатывают тепловые электростанции Украины", - сказал Волынец.

Вместе с тем он отметил, что с 1 ноября Украина может покупать электроэнергию у Белоруссии, однако, по его мнению, на этом направлении тоже могут возникнуть проблемы.

Кроме того, продолжил глава профсоюза шахтеров, положение Украины, которая столкнулась с необходимостью покупки российской электроэнергии, мешает интеграции страны в европейское энергетическое пространство. "Третий энергетический пакет предполагает, что Украина в течение одного календарного года должна обходиться собственными энергетическими ресурсами и в первую очередь не покупать за рубежом электроэнергию. Украина должна была в январе бы в тестовом режиме отключиться от единой энергосистемы с Россией и Белоруссией и попробовать присоединиться к европейской энергосистеме, но, очевидно, этого не произойдет", - полагает он.

В целом сложности в энергетической отрасли, по мнению главы профсоюза шахтеров, Украина испытывает с 2014 года. Однако украинская власть, убежден он, не делает никаких выводов, а, наоборот, принимает участие в развале энергетической системы и безопасности страны.

"Если так дальше будет происходить, то при потере энергетической безопасности нельзя будет говорить, что Украина является независимым государством, к сожалению", - заключил Волынец. Он также выразил мнение, что украинская власть также может столкнуться в этом сезоне со стихийными протестами населения из-за повышения тарифов, которого, по его мнению, руководству не удастся избежать.