Росстат сообщил о снижении в сентябре уровня безработицы в России до 4,3%

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Уровень безработицы в России в сентябре 2021 года снизился до 4,3% против 4,4% в августе, следует из данных Росстата.

"Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в сентябре 2021 года составил 4,3% ", - говорится в материалах.

По данным статистики, общая численность безработных в России в сентябре составила 3,3 млн человек.

"Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в сентябре 2021 года составила 75,6 млн человек, из них 72,3 млн человек классифицировались как занятые экономической деятельностью и 3,3 млн человек - как безработные, соответствующие критериям МОТ (т.е. не имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю)", - отметил Росстат.

По данным статистического ведомства, численность безработных в России за 2020 г. составила около 4,321 млн человек, что на 24,7% выше показателя предыдущего года. Общая доля безработных среди населения трудоспособного возраста в 2020 году составляла 5,8%.