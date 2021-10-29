Реальные располагаемые доходы россиян в III квартале выросли на 8,1%

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Реальные располагаемые доходы россиян (за вычетом обязательных платежей - налогов и сборов, процентов по кредитам и т.д., скорректированные на инфляцию) в III квартале 2021 года выросли на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Росстата.

Вместе с тем рост к II кварталу 2021 года составил 4,6%. За январь - сентябрь 2021 года показатель вырос на 4,1% к аналогичному периоду прошлого года.

Реальные денежные доходы, по данным Росстата, выросли в III квартале на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и на 4,5% по сравнению с II кварталом 2021 года. За январь - сентябрь показатель вырос на 4,4% к аналогичному периоду прошлого года.

По данным ведомства, в структуре денежных доходов населения в III квартале 2021 года по сравнению с соответствующим периодом 2020 года возросла доля доходов от предпринимательской деятельности, оплаты труда, заработной платы работников организаций, социальных выплат при снижении доходов от собственности и прочих денежных поступлений.

Зарплаты россиян

Реальные зарплаты россиян в августе 2021 года выросли на 1,5% по сравнению с августом прошедшего года и сократились на 5,5% по сравнению с июлем этого года. За январь - август 2021 года реальные зарплаты выросли на 3% в годовом выражении.

Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций в августе составила 52,355 тыс. рублей (+8,3% в годовом выражении). За январь - август номинальные зарплаты выросли на 9,2% в годовом выражении.

Ранее Росстат сообщал, что реальные зарплаты россиян за январь - июль 2021 года выросли на 3,2%.

Согласно последнему прогнозу Минэкономразвития, в 2021 году рост реальных зарплат в России составит 3,1%.