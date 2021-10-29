Рост ВВП России в сентябре составил 3,4% в годовом выражении

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. ВВП России в сентябре вырос на 3,4% в годовом выражении, говорится в обзоре "О текущей ситуации в российской экономике", подготовленной Минэкономразвития.

"В годовом выражении прирост ВВП в сентябре, по оценке, составил 3,4% год к году (к сентябрю 2019 года - 0,7%). В III квартале 2021 года, по оценке, темп роста ВВП составил 4% год к году (к III кварталу 2019 года - 0,4%), по итогам января - сентября - 4,6% год к году (+1% к девяти месяцам 2019 года)", - говорится в материалах Минэкономразвития.

Министерство указывает, что в сентябре промышленное производство в России было стимулом экономического роста.

"По оценке, выпуск промышленности превысил допандемический уровень на 2,7% (в среднем 0,7% в предыдущие шесть месяцев)", - говорится в обзоре. По сравнению с сентябрем 2019 года объем промышленного производства вырос на 3,2% после 0,4% в августе к августу 2019 года (в годовом выражении - на 6,8% г/г и 4,6% г/г соответственно).

Действующий прогноз Минэкономразвития по росту ВВП России на текущий год составляет 4,2%.