IPChain займется внедрением блокчейн-инфраструктуры в Киргизии

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Российская ассоциация IPChain совместно с киргизским государственным учреждением "Проектный офис" займется внедрением общественно-сетевой (блокчейн) инфраструктуры интеллектуальной собственности в Киргизии. Об этом в пятницу рассказал ТАСС президент Ассоциации IPChain Андрей Кричевский.

"Ассоциация IPChain заключила договор с государственным учреждением "Проектный офис" (учрежден правительством Киргизии), занимающимся вопросами цифровизации. Ассоциация IPChain будет сопровождать развертывание в Киргизии национальной общественно-сетевой (блокчейн) инфраструктуры для совершения сделок с объектами интеллектуальной собственности", - сообщил глава ассоциации.

По его словам, создание такой инфраструктуры должно повысить конкурентоспособность киргизских компаний и увеличить экспорт их продукции за счет инновационных подходов в регулировании вопросов, касающихся интеллектуальной собственности, а также благодаря созданию среды, привлекательной для международных инвесторов.

Первый инновационный центр в Киргизии

В пресс-службе Ассоциации IPChain сообщили, что подписание договора состоялось в рамках открытия первого в республике инновационного центра, который будет работать на базе Государственного агентства по интеллектуальной собственности Киргизии. Центр оснащен лабораторией промышленных инноваций, библиотекой, коворкинг-зоной и пространством для детей, интересующихся наукой. В центре можно будет получить консультацию по вопросам управления интеллектуальной собственностью и воспользоваться соответствующими сервисами.

Как подчеркнули в пресс-службе ассоциации, инновационный центр построен полностью за государственный счет. Со временем такие центры планируется создать во всех регионах республики. По словам Андрея Кричевского, открытие центра - новая страница в истории киргизского инновационного сообщества. "Приятно сознавать, что Киргизия не только создает благоприятные условия для инноваторов, но и готова активно внедрять современные регуляторные и цифровые решения для охраны и защиты интеллектуальной собственности", - отметил Кричевский.

В свою очередь советник президента Киргизии, руководитель "Проектного офиса" Павел Хрипунов, слова которого приводит пресс-служба ассоциации, отметил, что совместная работа организации и IPChain способствует становлению высокотехнологичной и инновационной бизнес-среды в республике.