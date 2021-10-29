Суд в США утвердил приговор Тинькову. Он проведет год под надзором

НЬЮ-ЙОРК, 29 октября. /ТАСС/. Суд Северного округа штата Калифорния приговорил российского бизнесмена Олега Тинькова к одному году под надзором и выплате штрафа в размере $100 тыс., экстрадиция в США для этого не потребуется. Соответствующее решение в рамках сделки Тинькова со следствием объявил в пятницу судья Джон Тигар на заседании, которое транслировалось онлайн.

"В качестве наказания засчитывается проведенное Вами под стражей время. Вы освобождаетесь под надзор сроком на один год, в течение которого не должны совершать каких-либо преступлений. Вы выплатите США все положенные штрафы и издержки, в том числе штраф в размере $100 тыс. Надзор будет осуществляться за пределами США", - сказал судья.

Тигар отметил, что наказание, связанное с реальным лишением свободы, было бы несоразмерно тяжести совершенного преступления. Кроме того, такой приговор в случае Тинькова, у которого есть онкологическое заболевание, означал бы, по словам судьи, что тот умрет в тюрьме.

Этой осенью российский бизнесмен достиг соглашения об урегулировании дела о неуплате налогов с властями в США, признав вину по одному из предъявленных ему обвинений. В соответствии с договоренностью бизнесмен уже выплатил США $448,96 млн по делу о нарушении американского налогового законодательства.

В конце февраля 2020 года налоговая служба США предъявила в суде Лондона претензии Тинькову в нарушении американского налогового законодательства. По утверждениям американской стороны, он предоставил заведомо ложные сведения о своих активах при отказе от американского гражданства в 2013 году. По выдвинутым обвинениям в США ему грозило до шести лет тюремного заключения.