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Путин заявил, что Росфинмониторинг за 20 лет стал полноценной финансовой разведкой

Президент отметил, что за это время служба преобразилась

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в пятницу на встрече с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным оценил успехи развития ведомства в последние десятилетия.

"Юрий Анатольевич, скоро исполняется 20 лет создания механизма борьбы с отмыванием денег. За это время служба преобразилась и стала полноценной финансовой разведкой в прямом смысле этого слова", - сказал Путин.

Он добавил, что хотел бы поздравить с этим Чиханчина и сотрудников службы. Глава государства предложил руководителю ведомства обсудить текущее положение дел.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЧиханчин, Юрий Анатольевич
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