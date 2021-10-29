Путин заявил, что Росфинмониторинг за 20 лет стал полноценной финансовой разведкой

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в пятницу на встрече с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным оценил успехи развития ведомства в последние десятилетия.

"Юрий Анатольевич, скоро исполняется 20 лет создания механизма борьбы с отмыванием денег. За это время служба преобразилась и стала полноценной финансовой разведкой в прямом смысле этого слова", - сказал Путин.

Он добавил, что хотел бы поздравить с этим Чиханчина и сотрудников службы. Глава государства предложил руководителю ведомства обсудить текущее положение дел.