Путин обсудил с Чиханчиным задачу "выдавить жуликов" из рыбной и лесной отраслей

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в пятницу на встрече с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным обсудил, как идет "выдавливание жуликов" из рыбной и лесной отраслей.

Глава государства поинтересовался ситуацией по этим направлениям, заслушав доклад о том, что уже сделано в других сферах, в том числе в агропромышленном комплексе.

В ответ глава Росфинмониторинга заметил, что в рыбной и лесной отраслях пока остаются проблемы, однако уже "есть очень много наработок, которые все-таки позволяют выдавить из этой системы". "Выдавить жуликов", - уточнил в ответ президент.

Чиханчин заверил, что эта задача "стоит самой главной". "Она у меня отмечена, и я в следующий раз обязательно постараюсь доложить о результатах", - пообещал он.

Глава Росфинмониторинга пояснил, что эти две отрасли являются самыми криминальными. "Здесь и рабочими группами [действуем], и совместно с ведомствами работаем. Пытаемся навести порядок", - подытожил он.