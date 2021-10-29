ВЭБ выделит 85 млрд рублей на модернизацию транспорта в городах

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. ВЭБ выделит 85 млрд рублей на проект модернизации транспорта в городах, который будет примерно на 40% профинансирован за счет госкорпорации, в нем также будут задействованы средства ФНБ. Об этом рассказал глава госкорпорации Игорь Шувалов на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

"Мы сейчас запускаем 12 проектов в крупных российских городах. В первую очередь по созданию возможностей для электрического транспорта. В первую очередь это современный трамвай и электробус. Мы получили подтверждение от правительства, что часть средств для такого проекта будет выделена из Фонда национального благосостояния. ВЭБ на этот проект предоставит около 85 млрд рублей. В целом мы пока оцениваем необходимые средства для этого проекта в размере 220 млрд рублей", - сказал он, добавив, что проект регулярно рассматривается на еженедельных мероприятиях в правительстве.

ВЭБ намерен подписать все необходимые документы как можно быстрее, также отметил Шувалов. "Он [проект] имеет очень высокую востребованность в городах Российской Федерации. Люди заинтересованы в том, чтобы была безопасная перевозка. Субъекты при этом по-разному действуют. Кто-то меняет в целом модель управления пассажирскими перевозками в своих городах, кто-то идет по достаточно простому пути - обновление подвижного состава", - добавил глава госкорпорации.

Как сообщалось ранее, до 2024 года государственная корпорация "ВЭБ.РФ" рассматривает возможность финансирования транспортных инфраструктурных проектов общей стоимостью более 2,5 трлн рублей.