{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ВЭБ выделит 85 млрд рублей на модернизацию транспорта в городах

Проект будет профинансирован за счет госкорпорации примерно на 40%, в нем также задействуют средства ФНБ

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. ВЭБ выделит 85 млрд рублей на проект модернизации транспорта в городах, который будет примерно на 40% профинансирован за счет госкорпорации, в нем также будут задействованы средства ФНБ. Об этом рассказал глава госкорпорации Игорь Шувалов на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

"Мы сейчас запускаем 12 проектов в крупных российских городах. В первую очередь по созданию возможностей для электрического транспорта. В первую очередь это современный трамвай и электробус. Мы получили подтверждение от правительства, что часть средств для такого проекта будет выделена из Фонда национального благосостояния. ВЭБ на этот проект предоставит около 85 млрд рублей. В целом мы пока оцениваем необходимые средства для этого проекта в размере 220 млрд рублей", - сказал он, добавив, что проект регулярно рассматривается на еженедельных мероприятиях в правительстве.

ВЭБ намерен подписать все необходимые документы как можно быстрее, также отметил Шувалов. "Он [проект] имеет очень высокую востребованность в городах Российской Федерации. Люди заинтересованы в том, чтобы была безопасная перевозка. Субъекты при этом по-разному действуют. Кто-то меняет в целом модель управления пассажирскими перевозками в своих городах, кто-то идет по достаточно простому пути - обновление подвижного состава", - добавил глава госкорпорации.

Как сообщалось ранее, до 2024 года государственная корпорация "ВЭБ.РФ" рассматривает возможность финансирования транспортных инфраструктурных проектов общей стоимостью более 2,5 трлн рублей.

Теги
Шувалов, Игорь ИвановичМишустин, Михаил ВладимировичРоссия
Молдавия и "Газпром" договорились о продлении контракта на пять лет
"Газпром" начнет поставки газа в республику по новому контракту с 1 ноября
Молдавия и "Газпром" договорились о продлении контракта на пять лет
Читать полностью