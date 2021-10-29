{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Молдавия и "Газпром" договорились о продлении контракта на пять лет

"Газпром" начнет поставки газа в республику по новому контракту с 1 ноября
© Петр Ковалев/ТАСС

КИШИНЕВ, 29 октября. /ТАСС/. Молдавия и компания "Газпром" согласовали условия нового контракта на поставки газа, а также схему погашения задолженности страны. Об этом сообщило в пятницу министерство инфраструктуры республики.

"В Санкт-Петербурге завершились переговоры между молдавской делегацией и "Газпромом". Стороны согласовали формулу расчета цены, а также аудита долга, накопленного компанией "Молдовагаз", - говорится в сообщении. Отмечается, что участники консультаций согласились с необходимостью "дальнейших переговоров для установления графика платежей".

Поставки газа начнутся с 1 ноября.

"В Санкт-Петербурге завершились переговоры между молдавской делегацией и "Газпромом". Стороны согласовали формулу расчета цены, а также аудита долга, накопленного компанией "Молдовагаз", - говорится в сообщении. Отмечается, что участники консультаций согласились с необходимостью "дальнейших переговоров для установления графика платежей". "Поставки газа по новому контракту начнутся 1 ноября 2021 года", - указывается в тексте.

"Газпром" подтвердил, что подписал с Молдавией контракт на поставки газа на пять лет.

Теги
РоссияМолдавия
Минпромторг не поддержал инициативу продления нулевой пошлины на электромобили
Газета "Ведомости" ранее сообщила, что Белоруссия предложила ЕЭК продлить до 31 декабря 2023 года действие нулевой пошлины для электромобилей
Читать полностью