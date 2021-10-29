Минпромторг не поддержал инициативу продления нулевой пошлины на электромобили

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Минпромторг РФ не поддерживает инициативу Белоруссии о продлении беспошлинного ввоза электромобилей на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которая в пятницу обсуждалась на заседании совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минпромторга.

"Продление нулевой ставки таможенной пошлины на электромобили не будет способствовать принятию инвестиционных решений в России. В этой связи предложение Республики Беларусь в том виде, в котором оно выносится на рассмотрение совета ЕЭК, Минпромторг России не поддерживает", - рассказали в министерстве.

В Минпромторге отметили, что в этом году правительство РФ утвердило концепцию развития электрического автомобильного транспорта в РФ на период до 2030 года, которая предусматривает и создание зарядной и водородной заправочной инфраструктуры, и вопросы локализации компонентов для такого вида транспорта, а также вопросы стимулирования спроса на такой транспорт.

"В свою очередь, крупнейшие мировые автопроизводители рассматривают РФ как площадку для реализации инвестиционных проектов в области электродвижения, предусматривающих проведение НИОКР, создание собственной компонентной базы, модернизацию и увеличение производственных мощностей по производству конкурентного отечественного экологически чистого транспорта", - добавили в министерстве.

О пошлинах

Нулевая ставка ввозной таможенной пошлины на электрокары введена по инициативе Белоруссии 4 мая 2020 года и применяется на временной основе - по 31 декабря 2021 года.

В августе газета "Ведомости" сообщила, что Белоруссия предложила ЕЭК продлить до 31 декабря 2023 года действие нулевой пошлины для электромобилей. Это предложение было передано остальным государствам ЕАЭС для формирования позиции.

Мнение эксперта

По словам Сергея Яковлева, гендиректора компании Green Drive, которая является оператором коммерческой сети электрозаправочных станций несмотря на то, что за девять месяцев 2021 года было продано в пять раз больше новых электромобилей, чем годом ранее, для такого емкого рынка масштаб использования электромобилей остается недостаточным.

"В то же время главными факторами сдерживания "зеленого транспорта" в России остаются его ценовая недоступность для большей части населения и ограниченный выбор официально продаваемых моделей, речь в том числе об электрокарах отечественного автопрома", - отметил он.

Яковлев добавил, что говорить о драматических изменениях для рынка не стоит, хотя темпы роста сегмента электромобилей в России, безусловно, не будут такими стремительными, как в последние два года после отмены ввозной таможенной пошлины.