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Пандемия COVID-19

В Ингушетии объявлены выходными дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты

Свои функциональные обязанности органы власти в этот период продолжат исполнять, определив численность работников, обеспечивающих эту задачу в соответствии с графиком дежурств

МАГАС, 29 октября. /ТАСС/. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов утвердил период нерабочих дней в регионе с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы за сотрудниками в рамках противодействия распространению коронавируса, сообщила пресс-служба главы республики в пятницу.

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"Согласно указу, нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября предоставляются всем работникам госслужбы и бюджетных организаций с сохранением за ними денежного вознаграждения и денежного содержания. При этом свои функциональные обязанности соответствующие органы власти в этот период продолжат исполнять, определив численность работников, обеспечивающих эту задачу в соответствии с графиком дежурств, в том числе в дистанционном режиме", - говорится в сообщении.

Как сообщается, речь идет об организациях культуры и здравоохранения, которым придется работать первые три дня в обычном режиме, а в другие нерабочие дни - по графику, установленному руководством учреждения.

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РоссияСеверный КавказПандемия COVID-19
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