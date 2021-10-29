Минцифры планирует начать учет трансграничных линий связи

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Минцифры России опубликовало проект постановления правительства, разработанный для учета трансграничных линий связи и средств связи, которые к ним подключены. Соответствующий документ опубликован в пятницу на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Проект постановления разработан во исполнение требований, установленных федеральным законом 319-ФЗ, для организации учета трансграничных линий связи и средств связи, которые к ним подключены. Ведение реестра закрепляется за Роскомнадзором", - сообщили ТАСС в Минцифры, комментируя документ.

Там пояснили, что в настоящее время в России не существует реестра трансграничных линий связи и средств связи, которые к ним подключены, и трансграничные переходы трафика государством никак не учитываются, "что существенно влияет на обеспечение информационной безопасности".

"Отсутствие контроля за функционированием линий связи в точках пересечения государственной границы увеличивает риски наступления негативных последствий, в том числе нарушение целостности сети электросвязи, ограничение доступа к ресурсам сети Интернет, реализация обхода блокировок запрещенного контента", - пояснили в Минцифры.