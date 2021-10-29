В Молдавии заявили, что российский газ обойдется дешевле любых других источников

КИШИНЕВ, 29 октября. /ТАСС/. Молдавия и "Газпром" договорились о поставках газа по ценам, которые будут ниже рыночных. Об этом сообщила корреспонденту ТАСС советник находящегося на переговорах в Санкт-Петербурге вице-премьера, министра инфраструктуры Андрея Спыну Алина Мерлич.

"Цена [для Молдавии] будет ниже рыночной", - сказала Мерлич, пообещав сообщить подробности позднее.

Как сообщил "Газпром", 29 октября по итогам завершившихся переговоров Алексея Миллера, Спыну и председателя правления "Молдовагаза" Вадима Чебана подписан протокол по урегулированию текущих вопросов в газовой сфере. Компании продлили контракт на поставку российского газа с 1 ноября 2021 года сроком на пять лет на взаимовыгодных условиях.

Как проинформировало Министерство инфраструктуры Молдавии, стороны согласовали формулу расчета цены, а также погашение задолженности республики за топливо.

О ситуации с поставками газа в Молдавию

В настоящее время Молдавия испытывает дефицит газа, так как контракт с "Газпромом" истек в конце сентября. Часть предприятий Молдавии переведена на мазут, в стране введен режим ЧП и был начат поиск альтернативных поставщиков газа.

На время переговоров стороны продлевали действующий договор до конца октября. В этом месяце республика импортирует газ по рыночной цене - около $790 за 1 тыс. куб. м. В прошлом году за аналогичный объем страна платила в среднем $148.

Ежегодные потребности Молдавии в природном газе оцениваются примерно в 2,9 млрд куб. м (1,6 млрд куб. м приходится на Приднестровский регион). Это в среднем 8 млн куб м газа в день.