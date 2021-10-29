В МЭР оценили решение Минторга США о подтверждении рыночного статуса экономики России

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Министерство торговли США подтвердило рыночный статус российской экономики для антидемпинговых процедур США, но это решение России предстоит детально изучить, заявил заместитель министра экономического развития РФ Владимир Ильичев в ответ на просьбу прокомментировать решение американской стороны.

"Министерство торговли США 29 октября 2021 года опубликовало меморандум, в котором подтвердило отсутствие достаточных оснований для отзыва статуса России как страны с рыночной экономикой для целей антидемпинговых процедур. Данное решение подразумевает, что Минторг США не вернется к методикам расчета демпинга, применяемым в отношении экспортеров из СССР и России до ее присоединения к ВТО", - сообщили в Минэкономразвития.

"Процедуру оценки на предмет отзыва рыночного статуса страны Минторг США проводит впервые. Решение Минторга США предстоит детально изучить. Вместе с тем, оно дает позитивный сигнал, что у российских экспортеров сохраняется весь арсенал возможностей для защиты своих интересов в американских антидемпинговых процедурах, и что США не намерены пренебрегать обязательствами, принятыми в рамках ВТО", - заявил Ильичев.