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Литейное производство запустили в ТОР "Забайкалье"

Объем инвестиций в проект составляет 21,6 млн рублей

ТАСС, 29 октября. Забайкальский металлургический завод "ТОР" начал выпуск высокоточных отливок чугуна и стали на территории опережающего развития "Забайкалье". Объем инвестиций в проект составляет 21,6 млн рублей, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

"Современное литейное производство, выпускающее высокоточные отливки чугуна и стали по новейшим технологиям, торжественно запущено на территории опережающего развития "Забайкалье", - сказано в сообщении.

Поясняется, что новые производственные мощности резидента ТОР расположены в поселке Первомайский. Компания отливает несколько видов продукции из чугуна и стали по газифицируемым моделям - экологичной технологии, имеющей относительно низкую себестоимость и дающей возможность производить высокоточное литье сложных корпусных деталей. Основными потребителями продукции компании станут предприятия горнодобывающей отрасли региона.

"На сегодняшний день инвестиции в проект составляют 21,6 млн рублей, на заводе будут трудиться 24 человека. Сопровождая деятельность компании "ЗМЗ "ТОР", мы приложим максимум усилий для того, чтобы резидент развивался дальше: расширял производство, принимал на работу жителей края, вступал в кооперационные отношения с другими резидентами, стал настоящей историей успеха и примером для новых инвесторов", - цитирует пресс-служба слова руководителя управляющей компании "ТОР Забайкалье", дочернего общества единого института развития - Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) Дины Архипенко.

Согласно информации Минвостокразвития, на ТОР "Забайкалье" по соглашениям с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики в настоящее время реализуется 30 проектов. Общий объем заявленных капитальных вложений резидентов составляет 196,9 млрд рублей, планируется создание около 10 тыс. рабочих мест. В экономику региона инвесторы фактически вложили 69 млрд рублей, создали 1,8 тыс. рабочих мест, успешно реализовали четыре проекта.

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