"Нафтогаз" выиграл еще один тендер на поставку газа молдавской Energocom

КИЕВ, 30 октября. /ТАСС/. Компания "Нафтогаз Украины" выиграла еще один тендер молдавской Energocom, в рамках которого поставит этой государственной компании 12,125 млн куб. м газа. Об этом в пятницу журналистам сообщил директор по интегрированным коммуникациям "Нафтогаза" Максим Белявский.

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"По результатам указанной процедуры закупки компания заключила с Energocom индивидуальный договор купли-продажи природного газа с объемом реализации 128 525 МВт*ч. Это приблизительно 12,125 млн куб. м", - цитирует Белявского издание Vesti.ua.

Ранее в пятницу "Нафтогаз" выиграл тендер на поставку Energocom 0,5 млн куб. м газа. Контракт на поставку этой партии оформлен как дополнительный договор к рамочному соглашению между компаниями. Кроме того, Украина направила Молдавии на возвратной основе 15 млн куб. м газа.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение помочь Молдавии с газом в случае такой необходимости. Правительство Молдавии 22 октября ввело режим чрезвычайного положения сроком на 30 дней из-за критической ситуации в энергетической сфере.