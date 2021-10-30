Небензя: Россия и США договорились информировать друг друга об инцидентах в киберсфере

ООН, 30 октября. /ТАСС/. Россия исходит из того, что в рамках диалога с США по кибербезопасности стороны договорились информировать друг друга о касающихся их инцидентах в данной сфере. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Мы перезапустили сейчас диалог по кибербезопасности, который ведем. Мы договорились, насколько я знаю, с администрацией [США] информировать друг друга по каким-либо касающимся сторон инцидентам в киберсфере", - сказал он, отметив, что у Москвы есть свои озабоченности относительно действий Вашингтона.

"Как я понимаю, мы согласились, что сделаем все возможное, чтобы проинформировать другую сторону по поводу озабоченностей, которые они поднимают", - добавил дипломат.

Он обратил внимание на то, что Россия и США подготовили проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН об ответственном поведении в киберпространстве. "Еще год назад никто о таком и мечтать не мог", - подчеркнул Небензя.