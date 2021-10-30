Источник: цена на российский газ для Молдавии может вырасти до $500-600 за 1 тыс. куб. м

КИШИНЕВ, 30 октября. /ТАСС/. Цена на российский газ для Молдавии по новому контракту с компанией "Газпром" может вырасти до $500-600 за 1 тыс. куб. м. Об этом сообщил ТАСС источник, близкий к переговорам.

"С 2021 года цена на газ в теплое время года рассчитывается на основе рыночной стоимости, когда спрос на голубое топливо падает вместе со стоимостью газа, и в зимний период привязывается к ситуации на рынке дизельного топлива и мазута, что позволяло республике существенно экономить, - сказал он. - Однако если раньше льготы применялись ко всем объемам газа, то, согласно новым условиям, в первом и четвертом квартале года республика будет покупать 70% объемов с привязкой к ценам на нефть, а остальное - по рыночной стоимости; во втором и третьем кварталах - 30% с привязкой к ценам на нефть, а остальное - по рыночным ценам". По словам собеседника агентства, "с учетом ситуации на рынке изменения могут привести к двукратному увеличению цены по сравнению со старой формулой, до $500-600 за 1 тыс. куб. м".

Новый контракт Молдавии с "Газпромом" предусматривает выплату республикой исторического долга за поставки газа в прошлые годы, сообщил источник.

"Молдавия по новому контракту с "Газпромом", который заключен на пять лет, обязалась выплатить исторический долг за поставки голубого топлива в прошлые годы. Долг с учетом пени составил $700 млн, и молдавская сторона настаивала на его аудите", - сказал он.