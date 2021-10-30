Тиньков выплатил США почти $509 млн по делу о налоговых нарушениях

НЬЮ-ЙОРК, 30 октября. /ТАСС/. Российский бизнесмен Олег Тиньков полностью погасил все издержки и штрафы в размере около $509 млн в рамках урегулирования с американскими властями дела о неуплате налогов. Об этом сообщило в пятницу Министерство юстиции США.

"Как того требовало соглашение, перед вынесением приговора Олег Тиньков выплатил $508 936 184, что более чем вдвое превышает сумму, уплаты которой он пытался избежать", - проинформировали в ведомстве.

В сообщении поясняется, что $248 525 339 из этой суммы приходится на налоги. Помимо этого, предприниматель выплатил свыше $100 млн штрафа, а также установленную американскими властями процентную ставку.

Ранее в пятницу суд Северного округа штата Калифорния приговорил Тинькова к одному году под надзором и выплате штрафа в размере $100 тыс., при этом отменив требование об экстрадиции в США. В свою очередь бизнесмен назвал урегулирование вопроса гуманным и выразил сожаление по поводу случившегося.

В феврале 2020 года налоговая служба США предъявила в суде Лондона претензии Тинькову в связи с нарушением американского налогового законодательства. По утверждениям американской стороны, он предоставил заведомо ложные сведения о своих активах при отказе от гражданства США в 2013 году. В этой стране ему грозило до шести лет тюремного заключения. Осенью текущего года российский предприниматель достиг соглашения об урегулировании дела, признав вину по одному из пунктов.