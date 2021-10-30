"Известия": Белоруссия попросила Россию уточнить использование частот из-за помех сетям 5G

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Минсвязи Белоруссии обратилось в Минцифры РФ с просьбой провести координацию частот 700 МГц в приграничных районах, пишет в субботу газета "Известия" со ссылкой на источник на отечественном рынке связи. Как пояснили в белорусском ведомстве, обращение связано с наличием помех от российских передатчиков цифрового телевидения, которые могут помешать развертыванию сети связи пятого поколения (5G) на приграничных территориях Белоруссии.

Помехи базовым станциям сети 5G могут сделать проблематичным ее развертывание на расстоянии до 250 км от границы с Россией, сообщили в белорусском Минсвязи. При этом диапазон частот 700 МГц на территории Белоруссии планируется освободить от телесигнала к концу 2021 года, добавили там.

Замглавы Минцифры РФ Дмитрий Ким подтвердил газете получение обращения от белорусского ведомства. По его словам, с белорусской стороной ведется планомерная работа по координации использования частот в приграничных районах. "После того, как будет решен вопрос о переводе передатчиков цифрового ТВ на другие частоты, их освобождение займет полтора-два года", - сказал он, не уточнив сроки принятия такого решения.

Проблемы с передачей диапазона 700 МГц от телевидения к сотовой связи касаются и российских операторов, заметил руководитель компании "Спектрум менеджмент" Вадим Поскакухин. "Частоты 700 МГц были выделены для развертывания сетей LTE решением Госкомиссии по радиочастотам еще в 2011 году. Операторы исправно платят за их использование, но фактически запустить на них сети не могут до сих пор", - сообщил Поскакухин изданию.

В Tele2 газете подтвердили, что не используют частоты 700 МГц, однако этот диапазон хорошо подходит для развития технологий 4G или 5G. В "Мегафоне" отметили хорошее покрытие диапазона и подчеркнули, что он может быть полезен для строительства сетей 4G и 5G на больших малонаселенных территориях.

В декабре 2019 года "большая четверка" российских операторов мобильной связи подписала соглашение о намерениях по созданию совместного предприятия для расчистки спектра 5G. Предполагается, что СП будет заниматься исследованиями электромагнитной совместимости, проведением организационно-технических мероприятий по высвобождению радиочастотного спектра в диапазонах 700 МГц, 4,4-4,99 ГГц и 24,25-29,5 ГГц во всех регионах России, а также в иных возможных диапазонах, пригодных для создания сетей 5G.