Австралия не поддержит соглашения об отказе от добычи и использования угля

СИДНЕЙ, 30 октября. /ТАСС/. Австралия не присоединится к соглашениям о постепенном отказе от использования угля в ходе саммита Группы двадцати (G20) в Риме и конференции ООН по изменению климата COP26 в Глазго. Об этом в субботу сообщила газета The Australian со ссылкой на австралийского премьер-министра Скотта Моррисона, прибывшего в Рим для участия во встрече лидеров стран G20.

По данным издания, Моррисон в ходе обоих саммитов "намерен поставить интересы Австралии на первое место и не станет участвовать в соглашениях о поэтапном прекращении добычи угля и выработки электроэнергии из ископаемого топлива". "Окончательное коммюнике будет проработано в течение следующих нескольких дней, но политика Австралии по этим вопросам будет кристально ясной: правительство Австралии и в Риме, и в Глазго поставит интересы Австралии на первое место. Все страны подходят к решению задач [по сокращению выбросов] по-разному, их экономики разные, они сталкиваются с разными проблемами. Ситуация в Австралии также сильно отличается от той, что сложилась в странах Европы и других государствах", - цитирует Моррисона газета.

Премьер также отметил, что Австралия в настоящий момент делает решительные шаги в борьбе с изменением климата и снижением выбросов углерода. "У нас будет хорошая возможность согласовать и обсудить наши планы, а может, и поучиться друг у друга. Ведь ни одна страна мира не может в одиночку решить проблему изменения климата в глобальном масштабе", - указал он, отметив, что международному сообществу необходимо сделать общедоступными технологические решения, позволяющие снизить выбросы, "чтобы это работало в Китае, Индии и Вьетнаме так же, как работает в Австралии, Европе и Соединенных Штатах", - подчеркнул австралийский лидер.

Встреча лидеров стран G20 пройдет 30 и 31 октября в Риме.

Австралия является одним из крупнейших экспортеров угля, поставляя на рынок порядка 30% мирового объема (около 400 млн тонн). По данным австралийского государственного статистического бюро, в 2020 финансовом году страна выручила примерно 54,62 млрд австралийских долларов ($41,1 млрд) от продажи угля, на который приходится порядка 15% от общего объема экспорта страны. Уголь также обеспечивает около 80% электроэнергии на национальном рынке (на газ и возобновляемые источники приходится 10% и 16% соответственно).