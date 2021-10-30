Фитнес-бизнес предложил главе Минфина России ввести мораторий на штрафы

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина направила письмо министру финансов РФ Антону Силуанову с просьбой рассмотреть комплекс предложений по выводу из кризиса физкультурно-оздоровительной отрасли. Среди инициатив - мораторий на штрафы до 1 января 2023 года, отмена проверок, каникулы по страховым взносам, говорится в документе, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

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"[Предлагается] амнистия по штрафам (налоговым и административным), начисленным в 2021 году, и мораторий на новые штрафы до 1 января 2023 года по пострадавшей физкультурно-оздоровительной отрасли, за исключением случаев возможного вреда жизни и здоровью граждан", - отмечается в обращении.

Организация также просит ввести моратории "сроком до конца 2023 года на проведение выездных налоговых проверок, сроком до конца 2022 года - на проведение проверок контрольно-надзорных органов, сроком до конца 2023 года - на увеличение тарифов на коммунальные услуги". Помимо этого, фитнес-сообщество рекомендует "остановить административное и уголовное преследование бизнеса за задержку выплаты заработной платы".

Организация попросила распространить действие уже принятых мер поддержки на все предприятия пострадавшей физкультурно-оздоровительной отрасли вне зависимости от размера и наличия в реестре малого и среднего бизнеса и общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД).

Среди других предложений - "ввести каникулы по страховым взносам с заработной платы и НДФЛ", снизить страховые взносы до 15% на весь фонд заработной платы, а не только на часть, превышающую МРОТ.

Льготное кредитование и субсидия на дезинфекцию

Национальное фитнес-сообщество выступило за льготное кредитование "на восстановление бизнеса и пополнение оборотных средств для всех предприятий пострадавшей физкультурно-оздоровительной отрасли". "Мера необходима для запуска бизнеса после завершения карантина. Данные средства необходимы для инвестиционной деятельности, пополнения оборота, оплаты коммунальных услуг, налогов, заработной платы и иной операционной деятельности", - уточняется в письме.

Льготные кредиты предлагается запустить для всех субъектов предпринимательства, вне зависимости от размера, наличия в реестре малого и среднего бизнеса, принадлежности к ОКВЭД, налогового режима.

Еще одно предложение - продлить субсидию на дезинфекцию и профилактику распространения коронавируса до декабря 2022 года. "Учитывая достаточно высокие ежемесячные объемы затрат компаний на санитарно-эпидемиологические мероприятия в рамках борьбы с COVID-19, данная мера позволит снизить расходную часть на период выхода из карантина", - указывается в письме.

Невозвратные тарифы на абонементы, поддержка арендодателей

В письме содержится и ряд других инициатив. Например, "обеспечить возможность внедрения дешевых невозвратных тарифов на фитнес-абонементы по аналогии с авиаотраслью, где потребитель вправе выбрать между более дорогим тарифом с возможностью его немедленного возврата и дешевым, но невозвратным", или "внедрить для фитнес-отрасли программы кешбэка по аналогии с туристической отраслью".

Отдельный пункт посвящен поддержке арендодателей, которые пойдут на снижение арендной платы для фитнес-объектов. "Владельцам коммерческой недвижимости, предоставляющим в аренду площади для физкультурно-оздоровительной отрасли, снизить налоги на землю и имущество, отказаться от пересмотра кадастровой стоимости в сторону увеличения, субсидировать процентные ставки по кредитам, полученным на приобретение и строительство объектов недвижимости, ввести мораторий на увеличение тарифов на коммунальные услуги до 2023 года включительно", - добавляется в письме.

Ситуация в отрасли

Как отметила в своем письме Силина, сегодня из-за четвертой волны коронавируса и введения в регионах ограничений "фитнес-бизнес несет колоссальные убытки: еще до введения нерабочих дней продажи во многих регионах снизились на 70-90%, а после объявления выходных с 30 октября по 7 ноября ситуация в отрасли ухудшается в разы".

"Представители фитнес-отрасли уже сегодня получили 35% клиентских обращений за возвратами денежных средств, вложенных в клубные карты и абонементы. Ряд фитнес-клубов в связи с финансовыми трудностями находится в режиме "выживания" и близки к банкротству. Для того чтобы сохранить фитнес-отрасль, необходимы системные меры поддержки и внедрение изменений налогооблагаемой базы", - мотивировала она предложения фитнес-сообщества.

В период действия ограничений фитнес-отрасли "жизненно необходима государственная поддержка, направленная на максимальное снижение текущих издержек бизнеса, которая в том числе позволит высвободить средства на выплату заработной платы и максимально сохранить занятость", подчеркнула Силина.

Национальное фитнес-сообщество - первое профессиональное объединение операторов фитнес-рынка, в составе которого более 1 800 фитнес-клубов из 79 регионов РФ. В состав организации входят девять профессиональных образовательных учреждений, шесть ассоциаций, четыре федерации, 20 ведущих российских спортивно-оздоровительных компаний различных специализаций и одна коллегия адвокатов. Является официальным партнером Министерства спорта РФ.