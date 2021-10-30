Глава УК "Роснано" заявил, что инвестиции группы позволят повысить доступность медицины

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Инвестиции группы "Роснано" позволят внести вклад в повышение доступности медицины. Об этом сказал в пятницу председатель правления УК "Роснано" Сергей Куликов на заседании попечительского совета Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова, которое провела председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Я надеюсь, что бережливый и инвестиционный подход позволит нам внести технологический и интеллектуальный вклад в повышение доступности медицинских решений и услуг", - сказал Куликов.

Он напомнил, что "Роснано" унаследовало компетенции по диагностике и лечению онкологических заболеваний, фармацевтике, а также приобрело компетенции в области медицинского приборостроения и математического моделирования материалов.

"Партнерский дух, который мы сегодня развиваем, с частным капиталом, с международным капиталом, поможет расширить клуб заинтересованных участников и друзей Центра [им. Алмазова]", - отметил Куликов.

В группу "Роснано" входят акционерное общество "Роснано", общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Роснано" и Фонд инфраструктурных и образовательных программ. Благодаря инвестициям группы работает 138 предприятий и R&D-центров в 37 регионах России.