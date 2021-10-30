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Мишустин поручил завершить строительство медцентра в Орловской области

Поручение нужно выполнить до 15 декабря

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам рабочей поездки в Орловскую область 13 октября дал ряд поручений, связанных с завершением строительства местного многопрофильного медицинского центра. Об этом в субботу сообщила пресс-служба кабмина.

"Большинство поручений посвящены завершению строительства многопрофильного медицинского центра для Орловской областной клинической больницы. В первую очередь правительству региона предстоит до 1 ноября обеспечить корректировку проектно-сметной документации в соответствии с замечаниями Главгосэкспертизы. До 15 ноября Минстрой и Главгосэкспертиза должны рассмотреть документацию и обеспечить выдачу всех необходимых заключений", - говорится в сообщении.

Председатель правительства также поручил Минздраву РФ и властям Орловской области определить концепцию последующего использования медцентра с учетом потребностей жителей региона.

Как отмечается, срок выполнения означенных задач ограничен 15 декабря. "Также до этой даты Минфин и Минздрав должны предусмотреть в федеральном бюджете выделение средств на софинансирование строительства медицинского учреждения", - добавили в правительстве.

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Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияОренбургская область
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