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Мишустин поручил дать возможность обращаться за господдержкой в промышленности онлайн

Премьер также поручил представить предложения по использованию продукции предприятия "Протон" в реализуемых и планируемых сквозных проектах, а также по мерам поддержки "Протона"

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Предприятия должны получить возможность подачи заявок на господдержку в режиме онлайн через государственную информационную систему промышленности. Как сообщила в субботу пресс-служба правительства, такое поручение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам поездки в Орловскую область, где он, в частности, посетил предприятие "Протон".

"<...> Ведомству (Минпромторгу - прим. ТАСС) дано поручение обеспечить возможность подачи онлайн-заявок на получение мер господдержки в сфере промышленности с помощью государственной информационной системы промышленности", - говорится в сообщении.

Кроме того, для дальнейшего развития "Протона" Минпромторгу и Минцифры поручено "представить предложения по использованию его продукции в реализуемых и планируемых сквозных проектах, а также по мерам поддержки предприятия в рамках развития радиоэлектронной промышленности", сообщила пресс-служба кабмина.

Поездка Мишустина в Орловскую область состоялась 13 октября.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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