Патрушев: "зеленая" генерация не может дать нужный объем электроэнергии для электрокаров

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. "Зеленая" генерация от возобновляемых источников электроэнергии не может произвести тот объем энергоресурса, который необходим для массового использования электромобилей. Об этом заявил в интервью "Комсомольской правде" секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в преддверии мировой конференции по изменению климата в Глазго. Текст беседы опубликован в субботу на сайте kp.ru.

Патрушев согласился, что увеличение потребления электричества и переход на зависящие от ветра и солнца источники энергии повысят спрос на аккумуляторы большей емкости. При этом, указал он, "учитывая нынешнее внимание к солнечной и ветряной энергетике, а также к производству электромобилей, уже в ближайшие годы добыча редкоземельных металлов, используемых при выпуске аккумуляторов, должна вырасти минимум в три-пять раз, а добыча кобальта и лития в десятки раз". Это, по его словам, "приведет к расширению нарушенных земель в результате извлечения полезных ископаемых".

"При этом изготавливаются аккумуляторы в странах, где используется электричество угольных теплоэлектростанций. Кроме того, при массовом использовании электромобилей для их зарядки потребуется электроэнергия, достаточный объем которой при существующем развитии технологий не способны произвести солнечные и ветряные станции", - указал Патрушев.