Правительство одобрило законопроект о формировании резервных фондов "Роскосмоса"

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило законопроект, предусматривающий возможность формирования специальных резервных фондов госкорпорации "Роскосмос" как за счет средств организаций корпорации, так и за счет ее собственных средств. Соответствующее решение опубликовано на сайте кабмина.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон "О государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - говорится в документе.

Законопроектом предлагается закрепить возможность формирования специальных резервных фондов корпорации как за счет средств организаций корпорации, так и за счет средств самой корпорации, включая денежные средства и иное имущество, в том числе имущественные права. Порядок формирования специального резервного фонда корпорации будет установлен правительством.