Кабмин одобрил расширение возможностей для отцов получить материнский капитал

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило проект федерального закона, предусматривающего расширение оснований на получение материнского капитала для отцов. Об этом сообщается в субботу на сайте кабмина.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.

Законопроект предусматривает распространение права на материнский капитал на отцов, которые в одиночку воспитывают двух и более детей, имеющих гражданство РФ, в случае смерти их матери, не являющейся гражданкой России. Также проект устанавливает возможность перехода права на материнский капитал к детям в равных долях в случае смерти мужчины, одного воспитывающего двух и более детей.

В Минтруде РФ летом сообщали о подготовке соответствующих поправок. В частности, как поясняли в министерстве, новые меры могут коснуться тех семей, в которых мать имела иностранное гражданство и умерла, либо была лишена родительских прав. Если же мать имела российское гражданство и умерла либо была лишена родительских прав, то в этом случае отцы-одиночки уже имеют право на получение материнского капитала.

Материнский капитал - мера государственной поддержки российских семей в рамках национального проекта "Демография". С 2007 года на данную поддержку имеют право семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок, а также любой последующий ребенок, если до этого право на материнский капитал не возникало или не оформлялось. С 1 января 2020 года маткапитал выдается в России при рождении первого ребенка.

Размер материнского капитала с 1 января нынешнего года вырос на 3,7%, он составил 483,8 тыс. рублей на первого ребенка и 639,4 тыс. рублей - на второго. За получением сертификата следует обратиться в любой территориальный орган ПФР или МФЦ.