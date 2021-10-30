Приставы начали принудительное взыскание штрафов с Facebook на общую сумму в 43 млн рублей

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Сотрудники службы судебных приставов начали принудительное взыскание с Facebook штрафов на общую сумму в 43 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент. Об этом говорится в электронном банке данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

В субботу там появилась информация о том, что судебным приставам поступили протоколы на 17 млн рублей, по которым начато исполнительное производство. Ранее оно было начато по штрафам на общую сумму 26 млн рублей. Таким образом, общая сумма задолженности компании, над взысканием которой работает ФССП, составила 43 млн рублей.

Все штрафы назначены на основании решения 422 Мирового судебного участка Таганского района Москвы, который ранее признал Facebook виновным в административных правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (отказ удалить информацию, удаление которой обязательно в соответствии с законодательством РФ). Компания просила суд предоставить ей отсрочку для выплаты 17 млн штрафов, однако получила отказ.

С февраля Роскомнадзор составляет административные протоколы в отношении соцсетей и мессенджеров, которые не удалили призывы, в том числе к несовершеннолетним, участвовать в несанкционированных акциях. На основании них суд выносит решения о штрафах, накладываемых на эти компании.