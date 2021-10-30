Путин заявил, что бюджет РФ в этом году будет профицитным

"В России в 2020 году на фоне масштабных мер поддержки населения, малого и среднего бизнеса, а также системы здравоохранения дефицит бюджета увеличился до 4% ВВП, что позволило нам в том числе добиться восстановления рынка труда, а в текущем году мы нормализовали свою макроэкономическую политику так, что бюджет будет профицитным", - сообщил российских лидер, выступая на саммите Группы двадцати в режиме видеоконференции. Глава государства также отметил, что российское правительство не только добилось этого, но ужесточило и денежно-кредитную политику.

Путин подчеркнул, что вынесенные на повестку дня саммита темы мировой экономики и глобального здравоохранения соответствуют тем вопросам, которые приходится решать всем странам мира. "Позиция России - как я понял из предыдущих выступлений - во многом совпадает с тем, что было здесь сказано коллегами", - отметил он, сконцентрировав внимание на теме бюджетных дефицитов.

Президент РФ напомнил, что в прошлом году на фоне глубокого кризиса, вызванного пандемией, экономическими властями государств "двадцатки" и многих других стран были приняты решения о значительном увеличении бюджетных дефицитов, что во многом позволило запустить восстановление глобальной экономики. Однако, по его мнению, "такие экстраординарные меры, сопровождающиеся покупкой ценных бумаг центральными банками, очевидно, должны носить ограниченный характер во времени".