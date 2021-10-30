Путин: рост дефицитов бюджетов стран мира несет риски высокой глобальной инфляции

"Избыточное стимулирование обернулось общей нестабильностью, ростом цен на финансовые активы и товары на отдельных рынках - энергии, продовольствия и т. д. Базовая причина этих явлений - серьезный бюджетный дефицит в развитых экономиках. Это первопричина", - сказал Путин. "Их сохранение создает риск высокой глобальной инфляции в среднесрочной перспективе, из-за чего не только растут риски снижения деловой активности, но и закрепляется и усугубляется неравенство ", - подчеркнул глава российского государства.

Путин отметил, что российскому правительству не только удалось добиться профицита бюджета в текущем году, но и ужесточить денежно-кредитную политику. "В целом по странам "двадцатки" ситуация несколько иная. Если в 2017-2019 годах дефицит бюджета в среднем составлял 3,8% ВВП, то в 2020 году на фоне пандемии он вырос уже до 11,2%, а в этом году, хоть и снизился, но все-таки остается на достаточно высоком уровне - 8,7%. Хотел бы отметить, 40% дефицита бюджетов всех стран "двадцатки" за 2020-2021 годы придется на Соединенные Штаты", - обратил внимание Путин, подчеркнув, что от положения экономики США зависит вся мировая.

Российский лидер сделал вывод, что "избыточное стимулирование обернулось и общей нестабильностью, ростом цен на финансовые активы и товары на отдельных рынках - энергии, продовольствия и так далее". Поэтому, по его словам, важно не допустить раскручивания стагфляционной спирали, а вести дело к нормализации бюджетной и денежно-кредитной политики, повышать качество управления структурой спроса в экономике, настраивать экономические приоритеты в первую очередь на преодоление проблем неравенства и на рост благополучия граждан.