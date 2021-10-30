Путин: не все страны могут получить доступ к вакцинам из-за недобросовестной конкуренции

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Недобросовестная конкуренция приводит к тому, что до сих пор не все страны мира могут получить доступ к вакцинам и другим ресурсам. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в субботу на саммите Группы двадцати в режиме видеоконференции.

"Хотел бы обратить внимание, что, несмотря на решения Группы двадцати, доступ к вакцинам и иным жизненно важным ресурсам по-прежнему не могут получить все нуждающиеся страны. Это происходит в том числе из-за недобросовестной, я считаю, конкуренции, протекционизма, из-за неготовности ряда государств, в том числе государств "двадцатки", к взаимному признанию вакцин и вакцинных сертификатов", - сказал Путин.

"Остро стоит вопрос о том, чтобы Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ускорила процесс преквалификации новых вакцин и препаратов, то есть оценки их качества, безопасности, эффективности", - продолжил российский лидер. Он выразил уверенность в том, что чем быстрее все это будет сделано, тем легче будет возобносить глобальную деловую активность, в том числе в наиболее пострадавшей туристической отрасли.

Путин добавил, что РФ предлагает поручить министерствам здравоохранения государств "двадцатки" проработать в кратчайшие сроки вопрос о взаимном признании национальных вакцинных сертификатов.

Президент России также призвал выработать механизмы системного, оперативного обновления вакцин на фоне мутации коронавируса. "По мнению экспертов, коронавирус будет еще долго представлять опасность. Я думаю, что представители ВОЗ еще об этом скажут. С учетом того, что этот вирус продолжает мутировать, нам следует выработать механизмы системного, оперативного обновления вакцин", - заметил Путин.

Он также подчеркнул, что РФ всегда приветствовала и приветствует усилия "двадцатки", направленные на поддержку беднейших стран. По мнению Путина, без решения этих вопросов устойчивое развитие глобальной экономики невозможно. "В последнее время с неравенством и бедностью сталкиваются и сами развитые страны, включая государства "двадцатки". Важно через меры экономической, бюджетной политики активно заниматься данной проблемой", - резюмировал российский лидер.