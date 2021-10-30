Кубанские аграрии собрали рекордный урожай зерновых, зернобобовых и риса

КРАСНОДАР, 30 октября. /ТАСС/. Аграрии Краснодарского края собрали в 2021 году рекордный урожай зерновых, зернобобовых и риса - около 15,5 млн тонн. Об этом губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев написал в своем Telegram-канале.

"Традиционно в День урожая подводим итоги уборочной кампании, чествуем передовиков жатвы. В этом году наши аграрии собрали рекордный урожай - 15,5 млн т зерновых, зернобобовых и риса", - написал Кондратьев.

Он добавил, что в регионе собрали более 10 млн т пшеницы, 850 тыс. т риса, 800 тыс. т овощей, 180 тыс. т винограда. По его словам, за этими результатами стоят простые люди, готовые "не спать ночами, трудиться без выходных и отпусков". Также, Кондратьев поблагодарил хлеборобов, комбайнеров, жнецов, водителей, селекционеров и рабочих.

Краснодарский край является основным аграрным регионом России, эксперты неоднократно называли его гарантом продуктовой безопасности страны. Кроме того, Кубань - основной экспортер зерна, основной вид экспортируемой продукции - пшеница. В сельской местности Краснодарского края проживает порядка 2,5 млн человек. Для поддержки селян в регионе с 2021 года действует закон, на основании которого люди могут получать социальные выплаты на организацию своего жилья и хозяйств в сельской местности в размере 4 млн рублей.