Правительство одобрило запрет на дегустацию коньяка на специализированных ярмарках

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Правительство России одобрило запрет на реализацию и дегустацию коньяка на специализированных ярмарках. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

"Одобрить проект поправок правительства Российской Федерации к проекту федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" и статью 21 Федерального закона "О рекламе" в части организации специализированных ярмарок винодельческой продукции, произведенной в государствах - членах Евразийского экономического союза" и направить их в Государственную думу в установленном порядке", - отмечается в сообщении.

Проектом поправок в законопроект устанавливается запрет реализации и дегустации в рамках проведения специализированных ярмарок коньяка, бренди и виноградной водки, а также устанавливается требование по подтверждению места произрастания винограда, из которого произведена винодельческая продукция, подлежащая реализации и дегустации в рамках проведения специализированных ярмарок, добавляется в документе.