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"Газпром" заявил о выполнении заявок европейских потребителей в полном объеме

В холдинге отметили, что спрос на нефть зависит от фактической потребности покупателей

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Заявки европейских потребителей на поставки российского газа выполняются в полном объеме, говорится в сообщении управления информационной "Газпрома" на фоне сообщений о прекращении прокачки топлива по трубопроводу Ямал - Европа.

"Колебания спроса на российский газ зависят от фактических потребностей покупателей", - отмечает холдинг

Прокачка газа в Европу по трубопроводу Ямал - Европа прекратилась утром в субботу, следует из данных европейского газотранспортного оператора Gascade. Более того, начался реверс газа в обратном направлении. Так, прокачка газа резко снизилась с 09:00 до 10:00 мск, а в период с 10:00 до 11:00 и вовсе прекратилась.

Прокачка газа в Европу по трубопроводу Ямал - Европа прекратилась утром в субботу, следует из данных европейского газотранспортного оператора Gascade. Так, прокачка газа резко снизилась с 09:00 до 10:00 мск, а в период с 10:00 до 11:00 и вовсе прекратилась. Как свидетельствуют данные Gascade, в небольших объемах даже начался реверс газа по трубопроводу в обратном направлении. К настоящему моменту реверс достиг практически 168 тыс. кубометров в час.

Транснациональный газопровод Ямал - Европа проходит по территории четырех стран - России, Белоруссии, Польши и Германии. Его проектная мощность - 32,9 млрд куб. м газа в год.

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