Минфин США: введение минимального налога для корпораций положит конец "гонке уступок"

ВАШИНГТОН, 30 октября. /ТАСС/. Введение минимального глобального налога для крупных компаний положит конец "гонке уступок" на мировой арене за более выгодные условия налогообложения. Об этом заявила в субботу министр финансов США Джанет Йеллен, находящаяся в Риме, где проходит саммит Группы двадцати (G20).

"Сегодня все главы государств, входящих в G20, поддержали историческое соглашение о новых международных правилах налогообложения, включая минимальный глобальный налог, который положит конец деструктивной гонке уступок по корпоративному налогообложению", - указывается в распространенном заявлении Йеллен. Глава Минфина США отметила, что таким образом прекратится "конкуренция за более низкую ставку".

"Эта сделка позволит превратить мировую экономику для американских компаний и работников в более процветающее место", - заключила Йеллен. Ранее дипломатический источник сообщил журналистам, что лидеры стран Группы двадцати выразили поддержку ряду инициатив, включая введение минимального глобального налогообложения для крупных компаний и создание глобальной рабочей группы по здравоохранению и финансам.

Организация экономического сотрудничества и развития сообщила 8 октября, что входящие в нее страны достигли договоренности относительно введения глобального минимального корпоративного налога в размере 15% для фирм с доходом от €750 млн. Государства намерены подписать многостороннюю конвенцию в 2022 году с имплементацией в 2023-м. Другая договоренность предполагает перераспределение налоговых поступлений от крупнейших международных компаний. Речь идет о переводе части налогов из стран, где расположены штаб-квартиры, в те государства, где они ведут свою деятельность и получают прибыль.

Руководители финансовых ведомств стран Группы двадцати одобрили план реформирования налогообложения международных групп компаний. Принципиальное соглашение было достигнуто на заседании профильных министров в Венеции в июле, а затем закреплено на совместном заседании министров финансов и глав центробанков в октябре в Вашингтоне в рамках осенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка.