Байден заявил о необходимости достаточных поставок энергоносителей

РИМ, 30 октября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден заявил лидерам стран Группы двадцати на саммите в Риме о необходимости обеспечения достаточного уровня предложения на мировых рынках энергоносителей. Об этом представитель администрации США высокого ранга сообщил в субботу журналистам пресс-пула Белого дома, сопровождающим американского лидера в поездке в Европу.

По словам этого сотрудника, Байден "отметил, что нам нужны адекватные поставки энергоносителей в настоящий момент, когда мы осуществляем долгосрочный переход к безуглеродной экономике".

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ранее заявил журналистам, что Байден во время саммита Группы двадцати в Риме намерен обсудить топливный кризис с представителями стран, являющихся основными потребителями энергоресурсов.