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Саммит G20 в Риме
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Байден заявил о необходимости достаточных поставок энергоносителей

По словам представителя администрации США высокого ранга, глава Белого дома отметил, что нужны адекватные поставки энергоносителей в настоящий момент, когда осуществляется долгосрочный переход к безуглеродной экономике

РИМ, 30 октября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден заявил лидерам стран Группы двадцати на саммите в Риме о необходимости обеспечения достаточного уровня предложения на мировых рынках энергоносителей. Об этом представитель администрации США высокого ранга сообщил в субботу журналистам пресс-пула Белого дома, сопровождающим американского лидера в поездке в Европу.

По словам этого сотрудника, Байден "отметил, что нам нужны адекватные поставки энергоносителей в настоящий момент, когда мы осуществляем долгосрочный переход к безуглеродной экономике".

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ранее заявил журналистам, что Байден во время саммита Группы двадцати в Риме намерен обсудить топливный кризис с представителями стран, являющихся основными потребителями энергоресурсов.

Теги
СШАБайден, ДжоСаммит G20 в Риме
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