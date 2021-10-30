Кабмин утвердил меры поддержки для пострадавшего от коронавируса малого и среднего бизнеса

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило постановление, согласно которому до 20 млрд рублей будет выделено на льготные кредиты бизнесу в пострадавших от пандемии отраслях, а также порядка 38,5 млрд рублей направят на гранты малым и средним предприятиям. Соответствующее постановление правительства было опубликовано в субботу на официальном портале правовой информации.

Сообщается, что заем может быть выдан на полтора года, исходя из расчета одного минимального размера оплаты труда на каждого сотрудника на 12 месяцев. Срок погашения кредита увеличится вдвое - с шести до 12 месяцев. "Важно, что в первые полгода можно ничего не платить - ни процентов, ни основного долга, а затем в течение 12 месяцев погашать заем равными долями", - приводятся в документе слова из выступления Михаила Мишустина на заседании правительства.

Выдача новых кредитов по программе "ФОТ 3.0" для предприятий и организаций из наиболее пострадавших отраслей экономики начнется 1 ноября и продлится до 30 декабря. Меры поддержки распространятся на представителей 17 отраслей. В рамках первого этапа программы "ФОТ 3.0" их было 11. По просьбе бизнеса в список внесены дополнительное образование детей и взрослых, услуги по дневному уходу за детьми, бытовое обслуживание, услуги химчисток, стоматологий, парикмахерских и салонов красоты.

Ключевым условием участия в программе по-прежнему является сохранение 90% численности сотрудников компании. Соблюдение этого требования будет контролироваться с помощью данных ФНС.