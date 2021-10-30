Байден обсудил с Меркель и Шольцем "Северный поток - 2" и Афганистан

ВАШИНГТОН, 30 октября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден на встрече с и. о. канцлера Германии Ангелой Меркель и возможным будущим канцлером Олафом Шольцем на полях саммита Группы двадцати (G20) в Риме обсудил ситуацию в Афганистане и газопровод "Северный поток - 2". Об этом говорится в заявлении Белого дома, распространенном в субботу.

"Лидеры обсудили ситуацию в Афганистане, включая усилия по обеспечению гуманитарной поддержки", - указывается в документе. По данным Белого дома, Байден поблагодарил германское руководство "за временное размещение 35 тыс. афганцев, направлявшихся в США".

Кроме того, президент США "отметил важность продолжающейся работы по внедрению положений" совместного с Германией соглашения по проекту "Северный поток - 2". Как указывается в заявлении, участники встречи отметили, что это необходимо для того, чтобы "удостовериться в том, что Россия не сможет использовать поставки натурального газа во вредоносных политических целях".

США и Германия 21 июля достигли соглашения по "Северному потоку - 2". В частности, Вашингтон признал, что санкции не остановят реализацию проекта, а Берлин обязался добиваться продления транзита российского газа через территорию Украины. Американские власти вместе с тем оставили за собой право принимать меры в случае "использования Россией энергетики в качестве геополитического оружия в Европе" и "агрессии в отношении Украины".

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является исключительно коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выражал недоумение в связи с попытками ряда стран обусловить судьбу трубопровода политически мотивированными обстоятельствами. Москва также неоднократно заявляла о том, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.