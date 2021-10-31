В Глазго открывается климатическая конференция ООН с участием более 100 мировых лидеров

ГЛАЗГО, 31 октября. /ТАСС/. Более 100 глав государств и правительств со всего мира, включая президента США Джо Байдена и президента Франции Эмманюэля Макрона, примут участие в 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26), открывающейся в воскресенье в Глазго. Накануне праздника Хэллоуин в крупнейший город Шотландии на две недели прибыли около 25 тыс. человек из 196 стран, включая политиков, журналистов, представителей некоммерческих организаций и бизнеса, безопасность которых будут обеспечивать 10 тыс. полицейских.

Хотя климатические конференции ООН проходят каждый год, COP26 имеет особое значение, даже не будучи юбилейной. Во-первых, она была отложена на год из-за пандемии, и организаторы признают, что задачи и охват двух конференций приходится с трудом умещать в одну. Во-вторых, с годовым опозданием должны быть подведены итоги пятилетнего цикла, стартовавшего с подписанием Парижского соглашения по климату на COP21 в 2015 году. Перед хозяином мероприятия британским премьером Борисом Джонсоном стоит задача не только убедительно показать, что соглашение работает и его цели достижимы, но и способствовать тому, чтобы участники COP26 взяли на себя новые серьезные обязательства (по условиям достигнутых в Париже договоренностей это должно делаться каждые пять лет).

Кроме того, в Глазго стороны конвенции после нескольких неудачных попыток вновь попробуют договориться о правилах имплементации Парижского соглашения, а также обеспечить стабильное оказание помощи на уровне $100 млрд в год наименее экономически развитым странам, совершающим зеленый переход. Помимо этого, COP26 в значительной мере станет витриной для компаний, разрабатывающих и внедряющих зеленые технологии, а также финансовых институтов и инвесторов, рассматривающих возможность вложения денег в низкоуглеродное экономическое развитие, которое становится глобальным трендом.

На фоне неутешительных прогнозов

Фон для проведения саммита вырисовывается не самый радужный, и дело не только в промозглой погоде, обычно стоящей в Глазго поздней осенью, и ливнях, вызвавших наводнения во многих частях Шотландии как раз в преддверии конференции. Оптимизма не внушают прогнозы экспертов, указывающих на то, что даже полное выполнение анонсированных членами Парижского соглашения планов по декарбонизации не позволит достичь его главной цели - не допустить повышения температуры у поверхности планеты более чем на 2, а в идеале 1,5 градуса Цельсия к концу века. Пока более реалистичным выглядит показатель 2,5 - 2,7 градуса, и решения ближайших 10 лет во многом определят то, удастся ли миру приблизиться к первоначальной цели. Энергетический кризис, разразившийся перед наступлением зимы в Северном полушарии, показал, что в критической ситуации на возобновляемые источники энергии пока не стали достаточно надежной альтернативой углеводородам.

В последние недели перед саммитом стало известно, что в его работе не смогут принять очное участие председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин. В Глазго также не приедут президент Бразилии Жаир Болсонару и мексиканский лидер Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

"Момент истины"

В сложившихся условиях даже всегда предельно оптимистичный глава британского правительства перешел от наполненных энтузиазм ко все более осторожным заявлениям, словно заранее снижая ожидания от конференции. В преддверии открытия форума Джонсон назвал COP26 "моментом истины". По его мнению, людей со всего света волнует то, смогут ли участники форума "воспользоваться этим моментом, или дадут ему ускользнуть".

"Я надеюсь, что мировые лидеры услышат их, приедут в Глазго с готовностью ответить им посредством решительных действий. Вместе мы можем дать старт началу конца климатических изменений и покончить с неопределенностью раз и навсегда", - сказал Джонсон. Он прилетит в Глазго в воскресенье напрямую из Рима, где принимает участие в саммите Группы двадцати (G20).

В Лондоне признают, что прорыв на форуме далеко не гарантирован, а обозреватели целого ряда британских СМИ прогнозируют, что конференция в Глазго войдет в историю как еще одна упущенная возможность пойти на беспрецедентно решительные меры ради будущего человечества.

"Успех COP-26 висит на волоске", - сказал ранее представитель британского премьер-министра. "Успех - добиться того, чтобы взятые нами на себя обязательства были бы достаточными, чтобы цель в 1,5 градуса продолжала быть актуальной. Чтобы добиться успеха, нам нужны актуальные твердые обещания со стороны всех стран", - сообщил он.

О российском участии в конференции

Российская делегация в Глазго, по информации корреспондента ТАСС, будет весьма представительной и будет включать в себя около 270 человек. Возглавит ее вице-премьер РФ Алексей Оверчук. В работе конференции также примут участие спецпредставитель президента РФ по климату Руслан Эдельгериев, глава Минприроды Александр Козлов, глава Минэкономразвития Максим Решетников и глава Росгидромета Игорь Шумаков, а также несколько замминистра, спецпредставителей президента, руководители ряда ведомств, представители российского бизнеса и неправительственных организаций.

В Москве подчеркивают важность того, чтобы принять общие правила, на которых будет реализовываться Парижское соглашение, а также официально признать вклад российских лесов, ГЭС и АЭС в дело сокращения выбросов парниковых газов. "Должны быть приняты общие стандарты и общие требования, а главное - процедуры верификации. Еще один важный вопрос для нас заключается в том, чтобы атомная и гидроэлектроэнергия были признаны относящимися к зеленой энергетике", - рассказал Александр Козлов агентству Reuters в преддверии COP26.

При этом в отличие от Великобритании, которая поставила себе целью добиться углеродной нейтральности к 2050 году, российские планы предусматривают дополнительные десять лет на завершение этого перехода. В середине октября президент РФ Владимир Путин назвал 2060 год "конкретным ориентиром" достижения этой цели. Термин "углеродная нейтральность" подразумевает, что количество выбросов углекислого газа не превышает его объемов, поглощаемых океанами и лесами. 2060 год в качестве ориентира установили для себя и власти Китая.

Перед началом конференции российский лидер провел телефонный разговор с Джонсоном. Как сообщили на Даунинг-стрит, британский премьер-министр во время разговора приветствовал стремление РФ достичь углеродной нейтральности к 2060 году, выразив надежду на то, что Россия сможет достичь этой цели раньше.

Активисты и полиция

За день до официального открытия COP26 в Глазго состоялась акция протеста природозащитного движения Extinction Rebellion, которая собрала порядка 1 тыс. активистов. Демонстранты, прибывшие в город со всей Великобритании, а также из европейских стран и даже Аргентины, в ходе шествия развернули плакаты "Действовать надо сейчас", "Остановите экоцид", "Единство ради священной Земли", а также баннер "Мы следим за вами", адресованный руководителям стран и крупных корпораций, которые начнут съезжаться в Глазго в воскресенье. Протестующие намерены проводить различные акции на протяжении всего саммита, чтобы обратить внимание общественности на значимость борьбы против изменения климата.

Следить за обеспечением безопасности в городе в ближайшие две недели будут около 10 тыс. сотрудников правопорядка ежедневно, что станет одной из крупнейших полицейских операций в истории Соединенного Королевства. Все дороги, ведущие к выставочному центру, где состоится саммит, полностью перекрыты уже начиная с субботы. Ранее руководство полиции Шотландии сообщило, что готово предпринимать любые доступные меры для пресечения нарушений правопорядка, даже если это будет "некрасиво выглядеть" в глазах мировой общественности. При этом в правоохранительных органах предупредили, что из-за ожидаемого высокого числа задержанных на предстоящих акциях судебные власти также могут столкнуться с существенной дополнительной нагрузкой.